Определились следующие возможные соперники БАТЭ в еврокубках

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22 июля в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялись жеребьевки третьих квалификационных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Борисовский БАТЭ во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 24 и 31 июля встречается с норвежским «Русенборгом». В случае успеха в следующем раунде БАТЭ сыграет с победителем пары «Марибор» (Словения) — АИК (Швеция).

Если БАТЭ уступит «Русенборгу», то опустится в Лигу Европы, а его соперником по третьему раунду квалификации станет боснийский клуб «Сараево».

Также определился и потенциальный будущий соперник солигорского «Шахтера» в Лиге Европы. Во втором раунде квалификации «Шахтер» 25 июля и 1 августа сыграет с датским «Эсбьергом». Победитель этой пары в третьем раунде встретится с лучшим в паре «Торино» (Италия) — «Дебрецен» (Венгрия).
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Тэги: БАТЭ Лига чемпионов

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