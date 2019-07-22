Госкомимущество предлагает инвесторам 71 долгострой

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Государственный комитет по имуществу обновил перечни объектов сверхнормативного незавершенного строительства, подлежащих вовлечению в хозяйственный оборот.

К отчуждению предлагается 71 объект: незавершенные производственные объекты — заводы, склады, котельные, овощехранилища, административные и социальные объекты — магазины, столовые, оздоровительные комплексы, гостиницы, жилые дома.

Предлагаются 29 объектов — в Брестской области; 3 объекта — в Гродненской; 5 — в Могилевской; 23 — в Минской; 11 — в Минске.
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Тэги: долгострой

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