Знаменитые мозаики на домах в микрорайоне Восток будут реконструированы
Началась реконструкция монументальных мозаик на домах по проспекту Независимости в столичном микрорайоне Восток.
Все четыре мозаики входят в список историко-культурных ценностей Беларуси. В этом году будут обновлены две из них.
Мозаики были выполнены в конце семидесятых годов прошлого столетия творческой группой авторов, возглавлял которую художник Александр Кищенко.
Ремонт фасадов необходим потому, что от стен начали отваливаться куски смальты и слои вместе со штукатуркой,