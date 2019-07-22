Знаменитые мозаики на домах в микрорайоне Восток будут реконструированы

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Началась реконструкция монументальных мозаик на домах по проспекту Независимости в столичном микрорайоне Восток.

Все четыре мозаики входят в список историко-культурных ценностей Беларуси. В этом году будут обновлены две из них.

Мозаики были выполнены в конце семидесятых годов прошлого столетия творческой группой авторов, возглавлял которую художник Александр Кищенко.

Ремонт фасадов необходим потому, что от стен начали отваливаться куски смальты и слои вместе со штукатуркой, сообщает Агентство телевизионных новостей.
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Тэги: мозаика микрорайон Восток Персона: Александр Кищенко Город: Минск

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