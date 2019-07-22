Знаменитые мозаики на домах в микрорайоне Восток будут реконструированы

Началась реконструкция монументальных мозаик на домах по проспекту Независимости в столичном микрорайоне Восток.

Все четыре мозаики входят в список историко-культурных ценностей Беларуси. В этом году будут обновлены две из них.

Мозаики были выполнены в конце семидесятых годов прошлого столетия творческой группой авторов, возглавлял которую художник Александр Кищенко.