Партия Николая Улаховича намерена выставить на выборах в парламент не менее 90 кандидатов

Белорусская патриотическая партия (БПП) готовится к парламентским выборам, сообщил БелаПАН председатель БПП Николай Улахович.

«Планируем в августе провести съезд по выдвижению кандидатов. Постараемся закрыть округа в Минске, на съезде уже будет конкретное количество, сейчас мы закрываем около 90 округов», — сказал он.

По словам Улаховича, партия выросла после его участия в прошлых президентских и парламентских выборах.

Николай Улахович выдвигался кандидатом на президентских выборах в 2015 году, набрал, по официальным данным, 1,67% голосов. В 2016 году прошел в Палату представителей по Сеницкому избирательному округу.

«Мы являемся представителями миллионов русскоязычных, людей с русскими корнями. Я считаю, что у нас есть возможность представлять их всерьез. У нас нет различия между белорусами и русскими, все мы русские, в конце концов. При этом мы выступаем за двуязычие. В связи с тем, что к нам прибывают люди, которые выступают за суверенитет, мы выступаем за оба языка», — отметил Улахович.

Также он напомнил, что БПП является провластной и пропрезидентской партией. Улахович заявил, что БПП выступает «за Союзное государство, за единение с Россией, но не за вхождение в состав России».

«Суверенитет это прежде всего, и нам важны хорошие отношения с Россией, а потом уже с Евросоюзом», — подчеркнул он.