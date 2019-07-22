Партия Зеленского сможет сформировать в Верховной Раде однопартийное большинство

Президентская партия Владимира Зеленского «Слуга народа» сможет сформировать в Раде однопартийное большинство. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Украины по итогам обработки 82% голосов.

Фото president.gov.ua

Голосование на досрочных парламентских выборах проходило по смешанной системе — 251 кандидат проходят в Раду по партийным спискам, а 199 депутатов избираются по одномандатным округам.

«Слуга народа» набирает 42,9% голосов, что обеспечивает партии 122 места в парламенте. Еще 125 мест она получает по итогам голосования на одномандатных округах. Всего партия Зеленского может рассчитывать по предварительным данным на 247 из 450 мест в парламенте. Для принятия решений требуется лишь 226 голосов.

Самой крупной оппозиционной партией становится «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая занимает второе место на выборах, набрав 12,95% голосов. При этом партия не очень удачно выступила на одномандатных округах, выиграв лишь в шести из них. Всего партия Виктора Медведчука получает в парламенте 43 места.

Партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» победили в двух одномандантных округах каждая. В парламенте они получают 27, 25 и 20 мест соответственно. Еще 58 мест в парламенте получат представители других партий и самовыдвиженцы, победившие на своих избирательных округах.