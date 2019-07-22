Утверждены предметы, по которым в новом учебном году будут сдавать выпускные экзамены

Министерство образования утвердило перечень учебных предметов, по которым в 2019/2020 учебном году будут проводиться выпускные экзамены, сообщает pravo.by .

Выпускники девятых классов в обязательном порядке будут письменно сдавать белорусский язык, русский язык и математику.

Выпускники одиннадцатых классов письменно будут сдавать математику, русский или белорусский язык (на выбор), а также устно — иностранный язык и историю Беларуси.