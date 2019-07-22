Утверждены предметы, по которым в новом учебном году будут сдавать выпускные экзамены

/ Общество
Просмотров: 202

Министерство образования утвердило перечень учебных предметов, по которым в 2019/2020 учебном году будут проводиться выпускные экзамены, сообщает pravo.by.

Выпускники девятых классов в обязательном порядке будут письменно сдавать белорусский язык, русский язык и математику.

Выпускники одиннадцатых классов письменно будут сдавать математику, русский или белорусский язык (на выбор), а также устно — иностранный язык и историю Беларуси.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: среднее образование выпускные экзамены

Другие материалы на эту тему:

Как айтишники предложили Лукашенко поменять систему образования

Как айтишники предложили Лукашенко поменять систему образования

«Слушайте, полкурса — черви!» Лукашенко снова раздраконил школьные учебники

«Слушайте, полкурса — черви!» Лукашенко снова раздраконил школьные учебники

Что изменится в школах с введением подушевого финансирования

Что изменится в школах с введением подушевого финансирования

Как видят свою работу в школе будущие учителя в Беларуси и Финляндии

Как видят свою работу в школе будущие учителя в Беларуси и Финляндии