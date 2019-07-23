Девушка оказалась зажата в машине, которая врезалась в столб в Витебске

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Травмы различной степени тяжести получила 22-летняя девушка, которая ехала в качестве пассажира в легковом автомобиле, попавшем в ДТП.

Около одиннадцати часов вечера 22 июля в Витебске на перекрестке улиц Зеленогурская и Спортивной легковушка врезалась в бетонный фонарный столб.

23-летний водитель самостоятельно выбрался из машины, а вот пассажирке потребовалась помощь спасателей, которые с помощью специнструмента деблокировали девушку и передали бригаде скорой помощи.

Пострадавшая доставлена в больницу, сообщает Витебское областное управление МЧС.
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Тэги: ДТП Город: Витебск

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