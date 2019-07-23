Завершено расследование дела об убийстве в Новополоцке сыном своей матери

/ Происшествия
Просмотров: 248

Следственный комитет передал в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Новополоцка, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью собственной матери — 51-летней Ольги Кураш.

Фото sk.gov.by

20 января мужчина обратился в милицию с заявлением об исчезновении своей матери, которая, по его словам, 17 января вышла из дома и не вернулась.

Одна из версий, которую отрабатывали следователи, предполагала причастность сына к исчезновению женщины. В процессе проверки данной версии появились сведения, ее подтверждающие, и уже 23 января в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.


Пропавшая в Новополоцке женщина найдена погибшей — в ее убийстве признался сын

На следующий день он указал место в лесном массиве Ушачского района, где спрятал тело матери.

Установлено, что в ходе ссоры сын нанес своей матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам, причинив травмы, которые, по заключению экспертов, состоят в причинной связи со смертью.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Обвиняемый находится по стражей, отмечает Следственный комитет.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство матери убийство Персона: Ольга Кураш Город: Новополоцк

Другие материалы на эту тему:

Дело об убийстве Метельского. След ФСБ и выбивание полумиллионного долга

Дело об убийстве Метельского. След ФСБ и выбивание полумиллионного долга

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение