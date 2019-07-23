Завершено расследование дела об убийстве в Новополоцке сыном своей матери
Следственный комитет передал в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Новополоцка, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью собственной матери — 51-летней Ольги Кураш.
20 января мужчина обратился в милицию с заявлением об исчезновении своей матери, которая, по его словам, 17 января вышла из дома и не вернулась.
Одна из версий, которую отрабатывали следователи, предполагала причастность сына к исчезновению женщины. В процессе проверки данной версии появились сведения, ее подтверждающие, и уже 23 января в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.
На следующий день он указал место в лесном массиве Ушачского района, где спрятал тело матери.
Установлено, что в ходе ссоры сын нанес своей матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам, причинив травмы, которые, по заключению экспертов, состоят в причинной связи со смертью.
Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что в момент совершения преступления мужчина мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими. Обвиняемый находится по стражей,