Завершено расследование дела об убийстве в Новополоцке сыном своей матери

Следственный комитет передал в прокуратуру для направления в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Новополоцка, который обвиняется в убийстве с особой жестокостью собственной матери — 51-летней Ольги Кураш.

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20 января мужчина обратился в милицию с заявлением об исчезновении своей матери, которая, по его словам, 17 января вышла из дома и не вернулась.

Одна из версий, которую отрабатывали следователи, предполагала причастность сына к исчезновению женщины. В процессе проверки данной версии появились сведения, ее подтверждающие, и уже 23 января в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

На следующий день он указал место в лесном массиве Ушачского района, где спрятал тело матери.

Установлено, что в ходе ссоры сын нанес своей матери несколько ударов молотком по жизненно важным органам, причинив травмы, которые, по заключению экспертов, состоят в причинной связи со смертью.