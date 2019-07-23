Два человека погибли в ДТП в Костюковичском районе

ДТП с участием трактора «Беларус» с прицепом и легкового автомобиля «Сааб» случилось утром 23 июля в Костюковичском районе Могилевской области.

Вблизи агрогородка Муравилье на дороге Костюковичи — Климовичи легковушка, по предварительной информации, пошла на обгон трактора в тот момент, когда тот поворачивал налево.

В результате автомобиль оказался под прицепом, а трактор опрокинулся.

Водитель «Сааба» 1992 года рождения и его пассажир 1995 года рождения погибли на месте, еще двое пассажиров (оба также 1995 г.р.), а также тракторист (1964 г.р.) с травмами доставлены в больницу.