Два человека погибли в ДТП в Костюковичском районе
ДТП с участием трактора «Беларус» с прицепом и легкового автомобиля «Сааб» случилось утром 23 июля в Костюковичском районе Могилевской области.
Вблизи агрогородка Муравилье на дороге Костюковичи — Климовичи легковушка, по предварительной информации, пошла на обгон трактора в тот момент, когда тот поворачивал налево.
В результате автомобиль оказался под прицепом, а трактор опрокинулся.
Водитель «Сааба» 1992 года рождения и его пассажир 1995 года рождения погибли на месте, еще двое пассажиров (оба также 1995 г.р.), а также тракторист (1964 г.р.) с травмами доставлены в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 317 УК Беларуси (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств),