Лукашенко поручил собрать 9,5 млн тонн зерна: «Ниже нельзя!»

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Селекторное совещание по вопросам уборки урожая с участием президента Беларуси проходит 23 июля. Александр Лукашенко поставил задачу собрать не менее 9,5 млн тонн зерна.

«Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы. С полей мы должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!» — заявил Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее Министерство сельского хозяйства и продовольствия прогнозировало, что валовой сбор зерновых в этом году составит примерно 7 млн тонн.
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Тэги: урожай зерновые Персона: Александр Лукашенко

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