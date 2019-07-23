МТС разъяснила, почему у некоторых абонентов счет ушел в минус на пять тысяч

Причина наличия у некоторых абонентов МТС отрицательного баланса на крупную сумму — некорректное отображение информации.

Об этом заявили БелаПАН в пресс-службе мобильного оператора, комментируя сообщения некоторых абонентов о списании у них крупных сумм (до 5 тысяч рублей) и блокировке телефонов.

«Мы разобрались в ситуации. У некоторых абонентов информация о балансе отображалась некорректно. Сейчас проблема устранена: информация о балансах лицевых счетов абонентов, которые столкнулись с такой ситуацией, отображается правильно. При этом, обращаем внимание, некорректных списаний не произошло», — говорится в ответе пресс-службы компании на запрос БелаПАН.

В компании не уточнили, какого количества абонентов данная проблема коснулась и как быстро она была устранена.

МТС — крупнейший по числу абонентов оператор в Беларуси. Его абонентская база превышает 5,5 млн пользователей.