Сотрудник охраны БЖД выписывал липовые штрафы, чтобы выполнять показатели

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55-летний начальник караула стрелковой команды на станции Борисов Минского отряда Военизированной охраны БЖД составлял фиктивные постановления о наложении административного взыскания за проход железнодорожных путей в запрещенных местах.

«Руководитель искал пассажиров или обычных прохожих, которые, к примеру, пили пиво или курили в пределах железнодорожного вокзала. С правонарушителями проводилась так называемая профилактическая беседа, в ходе которой начальник караула узнавал их установочные данные. В последующем необходимые сведения вносились в постановления о наложении административного взыскания», — рассказал начальник ОБЭП Борисовского РУВД Денис Фурманов.

Все штрафы железнодорожник оплачивал из собственных средств. Фиктивные административные взыскания начальнику караула были нужны, чтобы избежать материальной или дисциплинарной ответственности за невыполнение (снижение) показателей по предупреждению непроизводственного травматизма на объектах транспорта.

В отношении сотрудника БЖД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 424 УК — злоупотребление властью или служебными полномочиями, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: БЖД липовые штрафы Город: Борисов

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