Минобороны объяснило закон об отсрочках демографической проблемой
Принятый парламентом, но пока не подписанный главой государства законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства», который сокращает основания для предоставления отсрочек от службы в армии, разработан из-за нехватки призывников.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров 23 июля в Минске на заседании круглого стола «Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки».
«С 2016 года мы сталкиваемся и столкнемся в перспективе с чисто демографической проблемой. Объективная проблема, которая связана еще с 75-летним прошлым, когда Беларусь вышла из войны с миллионным населением, потому что каждый третий погиб», — добавил он.
По словам Макарова, в начале 2000-х годов в Беларуси наблюдался избыток призывников — «сейчас этого избытка нет». «На сегодняшний день из почти 140 тысяч человек, молодых людей призывного возраста, необходимо призвать порядка 10 тысяч, но реально призвано, например, в последнем призыве всего 4,2 тысячи человек. Все остальные имеют или основания для освобождения от воинской службы, или отсрочки. Сегодня, к сожалению, из-за демографических проблем мы не можем иметь тот определенный минимум Вооруженных сил», — сказал пресс-секретарь Минобороны.
Он уточнил, что сегодня численность Вооруженных сил, включая солдат срочной службы, офицеров и контрактников, составляет 50 тысяч человек.
Пресс-секретарь Минобороны не согласен с мнением о том, что законопроект принимался в спешке. По его словам, «в течение последнего года это обсуждалось».
Макаров также подчеркнул, что Министерство обороны критикует исключение срока воинской службы из страхового пенсионного стажа, произошедшее по инициативе Министерства труда и социальной защиты, и намерено отстаивать возвращение этого положения. «Пройдет несколько лет — и будет учитываться страховой пенсионный стаж. Однозначно, это принципиальный вопрос», — добавил он.
Законопроект «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» был принят Палатой представителей во втором чтении 28 июня. За его принятие проголосовало 85 депутатов, против — 9. Перед голосованием депутат Анна Канопацкая обратила внимание коллег на то, что законопроект, даже будучи принятым в первом чтении, вызвал «различные интерпретации норм и достаточно негативную реакцию в обществе». «Буквально за сутки в интернете против него было собрано 10 тысяч подписей. Я призываю вас принять взвешенное решение по этому законопроекту», — сказала Канопацкая.
Исходя из документа, выпускники учебных заведений профессионально-технического характера до обучения в вузе и выпускники вузов — бакалавры до обучения в магистратуре или аспирантуре должны будут отслужить в армии.