Директора минской стройфирмы приговорили к девяти годам колонии

Сорокалетний предприниматель незаконно завладел 11-ю квартирами в Минске.

По информации агентства «Минск-Новости» , мужчину признали виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и уклонении от уплаты сумм налогов. Его наказали девятью годами колонии усиленного режима.

Мошенник с помощью риелтора нашел компанию в Первомайском районе Минска, которая занималась постройкой жилых домов. Он втерся в доверие к руководителю фирмы и убедил внести изменения в договор купли-продажи, что давало право собственности на жилплощадь при неполном расчете за нее. Таким образом мужчина заключил 11 договоров. Предоплату в размере 10 % от полной стоимости каждой квартиры в срок он не внес.

Чтобы заработать на первый взнос, мошенник заключил четыре договора о будущей покупке у него квартиры со стопроцентной предоплатой. Покупателей долго искать не пришлось: мужчина предлагал жилье за полцены. За эти деньги злоумышленник погасил долг застройщику. Как только он внес 10 % стоимости жилья, все квадраты перешли в его собственность. За короткое время он продал остальные семь квартир и тоже за меньшую цену.