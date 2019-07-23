Силовики нашли подозреваемого в убийстве пенсионерки в Гродненском районе

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Возле дома подозреваемого, а также у соседних устроили засаду, т.к. думали, что тот может вернуться за теплыми вещами.

По сообщению областного УВД, подозреваемого искали возле деревни Бондари Гродненского района. Мужчина прятался в лесу, он слышал, как его ищут правоохранители, поэтому все время уходил дальше.

Вчера в частном доме без признаков жизни обнаружили 61-летнюю женщину. В убийстве подозревали 59-летнего сожителя. Задержанный признался в совершенном преступлении. С его слов, причиной произошедшего стал конфликт, который вышел из-под контроля.
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Тэги: засада розыск убийство сожитель Город: Гродно

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