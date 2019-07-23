В Минске пройдет первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Мероприятие состоится в Минске 29-30 июля в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

По сообщению пресс-службы Совета Республики, программой предусмотрена работа трех секций: по вопросам сотрудничества в области промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. Участие в мероприятии примут представители регионов, министерств и ведомств, парламентарии, деловые круги двух стран.

Гости и участники форума смогут ознакомиться с выставкой-ярмаркой узбекских товаров. В его рамках также откроют памятник-бюст узбекскому поэту Алишеру Навои.

По последним данным Белстата, в январе-мае 2019 года товарооборот с Узбекистаном составил 89 млн долларов, что на 14,6% больше, чем за аналогичный прошлогодний период. Положительное для Беларуси сальдо составило 46,8 млн долларов.