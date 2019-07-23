Видеофакт. В Крыму избили туристов за отказ платить за фото с орлом

Возле Генуэзской крепости в Судаке фотографы, предлагающие туристам снимки с орлом, избили молодых людей за отказ заплатить за фото.

Видео драки опубликовал в Facebook пользователь Сандро Кириак. По его словам, 22 июля фотографы с орлами навязали свои услуги туристам, стали вымогать деньги, а затем избили их. На кадрах видно, как несколько мужчин пинают ногами лежащего в пыли человека, а другие стоят рядом и наблюдают.

Личности нападавших и потерпевших пока не установлены.