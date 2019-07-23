Телеканал CNN отправляет туристов в Минск

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Американские журналисты включили столицу Беларуси в список самых красивых городов Европы, где почти нет туристов.

На сайте телеканала опубликованы 20 таких городов. Среди них — Минск. Блок о нем сопроводили изображением Комсомольского озера.

В нашем городе путешественникам предлагают погулять по площади Независимости, а потом отправиться в Музей Великой Отечественной войны. Также телеканал похвалил местные бары и добавил: если местный бальзам не придется по вкусу, можно выпить пива.

В опубликованном списке, среди прочих, находятся Тбилиси, Ереван, Вроцлав, Берн, Антверпен, Турин.
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Тэги: иностранные туристы США-Беларусь

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