Телеканал CNN отправляет туристов в Минск
Американские журналисты включили столицу Беларуси в список самых красивых городов Европы, где почти нет туристов.
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В нашем городе путешественникам предлагают погулять по площади Независимости, а потом отправиться в Музей Великой Отечественной войны. Также телеканал похвалил местные бары и добавил: если местный бальзам не придется по вкусу, можно выпить пива.
В опубликованном списке, среди прочих, находятся Тбилиси, Ереван, Вроцлав, Берн, Антверпен, Турин.