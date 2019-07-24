Убийство Павла Шеремета может быть связано с его поисками следов Дмитрия Завадского

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Украинские журналисты Эдуард Чекин и Дариас Богуцкий передали президенту страны Владимиру Зеленскому материалы собственного расследования убийства журналиста белорусского происхождения Павла Шеремета.

Фото president.gov.ua

Это произошло после отчета главы Национальной полиции Сергея Князева в Офисе президента 23 июля. «Для вас многое будет ясно», — заявил Чекин, передавая документы.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор «Украинской правды» Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева.

Hromadske.ua со ссылкой на Богуцкого сообщает, что, по версии журналистов, убийство Шеремета связано с его расследованием исчезновения 7 июля 2000 года в Беларуси оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского.


Зеленский уверен, что в расследовании убийства Шеремета будет результат

«Я уверен, что корень этого связан с убийством Дмитрия Завадского. Шеремет никогда не переставал расследовать это. Я это точно знаю. За несколько месяцев до его смерти мы с ним говорили об этом, и он никогда не мирился с тем, что даже не нашли тело Завадского», — сказал Богуцкий.

В свое время Шеремет снял две части фильма «Дикая охота» (в 2000 и 2002 годах) о громких исчезновениях в Беларуси, в том числе своего коллеги Дмитрия Завадского, с которым он работал в белорусском корпункте ОРТ.

Профессиональная деятельность в Беларуси и России является одной из версий убийства, которую рассматривают следователи, заявил в ходе отчета Сергей Князев.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: убийство Шеремета дело Завадского Персона: Дариас Богуцкий Дмитрий Завадский Владимир Зеленский Сергей Князев Эдуард Чекин Павел Шеремет

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