Сегодня БАТЭ играет с «Русенборгом» в квалификации Лиги чемпионов

24 июля борисовский БАТЭ проведет первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга».

Матч состоится на «Борисов-Арене». В 19:50 телеканал «Беларусь 5» начнет прямую трансляцию.

Как отметил накануне на пресс-конференции главный тренер БАТЭ Алексей Бага, «Русенборг» — «соперник серьезнейший, это будет тяжелейшее противостояния».

«На такие матчи никого настраивать не надо. Прекрасно понимаем, с кем играем, в каком турнире», — сказал Бага.

На этот матч может быть заявлен голкипер Сергей Черник, который вернулся в БАТЭ и призван заменить травмированного Дениса Щербицкого.

Ответная игра состоится 31 июля в Тронхейме и также будет показана в прямом эфире на «Беларусь 5».