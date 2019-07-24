Раскрыто дело о пропавшем без вести жителе Слонима. Его тело нашли закопанным во дворе

Более полутора лет находился в списке без вести пропавших 61-летний житель Слонима. О его исчезновении в ноябре 2017 года в милицию заявила родная сестра. И лишь в июле 2019-го стало известно, что мужчину убили.

Пропавший жил один в доме умерших родителей, с сестрой общался редко, злоупотреблял спиртным. Одна из таких пьянок закончилась для него плачевно.

9 мая 2017 года мужчина у себя дома выпивал со знакомым. Как часто бывает в таких случаях, возник конфликт, в результате которого знакомый убил хозяина дома, а его тело закопал во дворе.

Фото sk.gov.by