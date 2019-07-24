Раскрыто дело о пропавшем без вести жителе Слонима. Его тело нашли закопанным во дворе

/ Происшествия
Просмотров: 1357

Более полутора лет находился в списке без вести пропавших 61-летний житель Слонима. О его исчезновении в ноябре 2017 года в милицию заявила родная сестра. И лишь в июле 2019-го стало известно, что мужчину убили.

Пропавший жил один в доме умерших родителей, с сестрой общался редко, злоупотреблял спиртным. Одна из таких пьянок закончилась для него плачевно.

9 мая 2017 года мужчина у себя дома выпивал со знакомым. Как часто бывает в таких случаях, возник конфликт, в результате которого знакомый убил хозяина дома, а его тело закопал во дворе.

Фото sk.gov.by

Подозреваемый в убийстве, ныне 58-летний местный житель, дал признательные показания и рассказал, где похоронил своего приятеля. Мужчина задержан. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, сообщает Следственный комитет.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство Город: Слоним

Другие материалы на эту тему:

Дело об убийстве Метельского. След ФСБ и выбивание полумиллионного долга

Дело об убийстве Метельского. След ФСБ и выбивание полумиллионного долга

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

Родила и выбросила ребенка в мусорку. Женщине грозит суровый приговор

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

ЧП в Черикове: два ранее судимых брата зарезали учительницу

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение

Отцу погибшего в Минске младенца предъявлено обвинение