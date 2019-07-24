Белорусы оплатили электричество для вдовы Бородулина на несколько лет вперед

/ Общество
Просмотров: 302

Долг за электричество, накопившийся у вдовы народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина, погашен. Более того, перечисленных средств хватит на оплату электроэнергии на несколько лет вперед.

Журналист Глеб Лободенко, который поддерживает связь с Валентиной Бородулиной, написал в «Фейсбуке» о сложившейся у вдовы поэта ситуации, которой за неуплату отключили электричество. Долг составлял 917 рублей. Многие высказали желание помочь.

В итоге в энергосбыт от неравнодушных белорусов в течение дня поступило 650 платежей.

 

 

«Валентина Михайловна растрогана и очень-очень всех благодарила. Говорит, не ожидала, что кто-нибудь откликнется на ее беду сейчас, когда дядьки Рыгора нет. Но звезда Бородулина охраняет ее и теперь», — написал в «Фейсбуке» Глеб Лободенко.

Как выяснила «Наша ніва», ранее всеми счетами за ЖКУ занимался Рыгор Бородулин, а после его смерти Валентина Михайловна стала платить сама, но она не знала, что за электроэнергию надо платить отдельно. Так и образовалась большая задолженность.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: неуплата отключение электричество сбор средств Персона: Валентина Бородулина Рыгор Бородулин Глеб Лободенко

Другие материалы на эту тему:

Памятник Алесю Липаю. Открыт сбор средств

Памятник Алесю Липаю. Открыт сбор средств

Семья девочки из Новогрудка собирает 122 тысячи долларов на лечение

Семья девочки из Новогрудка собирает 122 тысячи долларов на лечение

В интернете собирают средства на книгу о Зинаиде Бондаренко

В интернете собирают средства на книгу о Зинаиде Бондаренко

Журналистам по «делу БелТА» начали собирать деньги

Журналистам по «делу БелТА» начали собирать деньги