Белорусы оплатили электричество для вдовы Бородулина на несколько лет вперед

Долг за электричество, накопившийся у вдовы народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина, погашен. Более того, перечисленных средств хватит на оплату электроэнергии на несколько лет вперед.

Журналист Глеб Лободенко, который поддерживает связь с Валентиной Бородулиной, написал в «Фейсбуке» о сложившейся у вдовы поэта ситуации, которой за неуплату отключили электричество. Долг составлял 917 рублей. Многие высказали желание помочь.

В итоге в энергосбыт от неравнодушных белорусов в течение дня поступило 650 платежей.

«Валентина Михайловна растрогана и очень-очень всех благодарила. Говорит, не ожидала, что кто-нибудь откликнется на ее беду сейчас, когда дядьки Рыгора нет. Но звезда Бородулина охраняет ее и теперь», — написал в «Фейсбуке» Глеб Лободенко.