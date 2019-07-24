Александр Китаров подписал новый контракт с минским «Динамо»

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Форвард национальной сборной Беларуси по хоккею Александр Китаров подписал новый годичный контракт с минским «Динамо». Новый сезон для Китарова станет восьмым в форме «зубров».

Нападающий уже присоединился к команде, которая проводит сбор в Пинске.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Китаров провел 391 матч, в которых забил 30 шайб и сделал 46 голевых передач.

Помимо «Динамо», в КХЛ Китаров играл за нижнекамский «Нефтехимик».

Всего в ростере минского «Динамо» сейчас значатся 24 хоккеиста — 4 вратаря, 5 защитников и 15 нападающих.
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Тэги: ХК Динамо-Минск-КХЛ Персона: Александр Китаров

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