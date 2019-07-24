Глава МИД Латвии посетит Беларусь с двухдневным визитом

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 25-26 июля посетит с рабочим визитом Беларусь.

Запланированы встречи Ринкевичса с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и «другими высокопоставленными должностными лицами», сообщила пресс-служба латвийского внешнеполитического ведомства.

Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, включая экономическое сотрудничество, отношения Беларуси с Евросоюзом, вопросы региональной безопасности.

Ринкевичс примет участие в открытии выставки «Горизонты» в Национальной библиотеке Беларуси, посвященной столетию Национальной библиотеки Латвии и столетию Латвийской Республики, сообщает БелаПАН.