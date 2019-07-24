1 августа изменяются размеры бюджета прожиточного минимума

Новые размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты № 37.

Новые размеры будут действовать с 1 августа по 31 октября 2019 г.

Размер БПМ влияет на величину минимальной трудовой и социальной пенсии, надбавок и доплат к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом, пособий семьям с детьми.

Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 230,91 рубля (предыдущий — 224,02 рубля).

Размеры БПМ для трудоспособного населения установлен в размере 257,05 рубля (249,98), для пенсионеров — 176,75 рубля (171,38), студентов — 223, 93 рубля (210,42), детей до трех лет — 147,18 рубля (140,25), детей до шести лет — 203,38 рубля (192,22), детей до восемнадцати лет — 250,19 рубля (235,85).