Голландский актер Рутгер Хауэр скончался в возрасте 75 лет

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Хауэр умер на родине 24 июля после непродолжительной болезни.

Об этом сообщает издание Variety.

Рутгер Хауэр родился в Брекелене в 1944 году. Впервые на экранах он появился в 12 лет: в 1956 году снялся в телеспектакле «Асмодей». Настоящим стартом кинокарьеры стала главная роль в сериале «Флорис» в 1969-м. Всенародное признание пришло к актеру благодаря сотрудничеству с режиссером Полом Верховеном в таких фильмах, как «Турецкие наслаждения», «Кити-вертихвостка», «Солдат королевы», «Лихачи», «Плоть и кровь».

В дальнейшем актер получал самые разнообразные роли в ряде кинолент: «Ночные ястребы» «Бегущий по лезвию», «Попутчик», «Взять живым или мертвым», «Игры на выживание», «Слепая ярость», «Обрученные со смертью», «Достучаться до небес».
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Тэги: смерть актера Нидерланды Голливуд Персона: Рутгер Хауэр Город: Амстердам

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