В Киеве подросток убил свою девушку и сбежал к маме

Правоохранители нашли тело 18-летней убитой в съемной квартире.

По сообщению пресс-службы Нацполиции, 18-летнего фигуранта задержали 24 июля в Полтаве. В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые тот пытался застирать, а в доме, где он жил, провели неотложный обыск.

Подозреваемый заранее прибыл в местную полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него якобы было совершено нападение.

По согласованию с прокурором ему будет объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.