В Киеве подросток убил свою девушку и сбежал к маме

/ Мир
Просмотров: 249

Правоохранители нашли тело 18-летней убитой в съемной квартире.

По сообщению пресс-службы Нацполиции, 18-летнего фигуранта задержали 24 июля в Полтаве. В квартире, где произошло убийство, правоохранители изъяли его одежду со следами крови, которые тот пытался застирать, а в доме, где он жил, провели неотложный обыск.

Подозреваемый заранее прибыл в местную полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него якобы было совершено нападение.

По согласованию с прокурором ему будет объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства и избрана мера пресечения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: убийство студентки Украина сожители Город: Киев

Другие материалы на эту тему:

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Украине

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Роспуск Рады, мир, рейтинги. 10 громких заявлений нового президента Украины

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

Зеленский: минские договоренности не работают, Украине нужны новые подходы

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки

«Вий. Докудрама» в Минске. Что общего у Гоголя и современной украинской глубинки