Более 220 человек участвуют в ликвидации последствий аварии на железной дороге в Витебском районе

Пятнадцать цистерн со сжиженным газом сошли с рельсов вечером 24 июля возле деревни Савченки Витебского района. В одной из цистерн была обнаружена утечка газа.

Всего в составе грузового поезда № 2029 Витебск — Минск находилось 68 вагонов, в том числе 39 цистерн с газом, один вагон с древесиной и 28 порожних полувагонов.

В МЧС сигнал об аварии поступил в 18:43. Для ликвидации последствий привлечены 47 единиц техники, 225 человек, из них 13 единиц техники и 45 работников МЧС, три восстановительных и два пожарных поезда.

Цистерны были обследованы на предмет возможной утечки пропана. Утечка обнаружена в одной из цистерн. Вокруг места утечки создана специальная пенная подушка.

53 вагона отбуксированы на безопасное расстояние. Проводятся работы по поднятию и транспортировке сошедших с рельсов цистерн.

Повреждены 150 м железнодорожного полотна и бетонное ограждение остановочного пункта. Пострадавших нет.

Жители двух ближайших садоводческих товариществ «Железнодорожник» и «Березка» — всего 64 человека — были эвакуированы автобусами районного отдела образования и местного сельскохозяйственного предприятия в деревню Сосновка, где организован пункт временного размещения, часть людей выехала на личном транспорте.

Движение поездов на данном участке было остановлено — составы следовали в объезд. Пассажирам двух дизель-поездов (442 человека) были предоставлены автобусы для доставки в пункты назначения.

Белорусская железная дорога проводит работы по восстановлению движения поездов по данному участку.

Для расследования инцидента создана специальная комиссия.

Это второе ЧП на БЖД за последние полторы недели. 15 июля на перегоне Крупки — Приямино с рельсов сошло семь вагонов грузового поезда Орша — Минск. Никто не пострадал. В результате инцидента произошли изменения в графике движения ряда пассажирских поездов.