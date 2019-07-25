31 июля в Беларусь с официальным визитом прибудет президент Узбекистана

Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь состоится 31 июля — 1 августа.

Шавкат Мирзиёев. Фото kremlin.ru

«Это будет первый официальный визит главы нашего государства в Республику Беларусь», — сообщил посол Узбекистана Насирджан Юсупов.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года состоялся официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан.

«Состоялись очень интересные плодотворные переговоры, были разработаны конкретные мероприятия, дорожная карта по реализации достигнутого. И в ходе этой встречи здесь в Минске будут подведены некоторые итоги выполнения мероприятий и будут определены перспективные проекты, над которыми будут работать предприниматели и государственные структуры», — отметил Юсупов.

По его словам, визит президента Узбекистана будет очень насыщенным.

«Во время визита надо решить ряд протокольных вопросов и вместе с тем успеть посмотреть объекты, которые для нас интересны. Предполагается посещение президентом Узбекистана Парка высоких технологий. Узбекистан очень заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в IT-технологиях, и белорусские структуры также заинтересованы в сотрудничестве в этой сфере», — отметил Юсупов.

Накануне визита президента, 29 и 30 июля, впервые в Минске состоится форум регионов Беларуси и Узбекистана. «В нем примет участие внушительная делегация из Узбекистана — около 120 человек. Это представители государственных органов, бизнес-кругов», — сообщил Юсупов.

29 июля состоится заседание трех секций: промышленная, гуманитарная и АПК, 30 июля — пленарное заседание во Дворце Республики, в котором примет участие 400 человек, в том числе руководители парламентов. Планируется подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, а также коммерческих соглашений и контрактов.

В рамках форума в павильоне «Белэкспо» на проспекте Победителей с 29 июля по 2 августа будет работать выставка «Сделано в Узбекистане». В ней примет участие 80 узбекских предприятий, которые представят более тысячи наименований товаров и услуг.