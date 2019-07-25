Лукашенко — чиновникам: за падеж скота сядете в тюрьму

Президент Беларуси потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом Александр Лукашенко заявил 25 июля в ходе рабочей поездки в Ветковский район.

«Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса», — сказал Лукашенко.

Он поручил Генеральной прокуратуре продолжать вплотную заниматься данным вопросом. «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это — безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю», — цитирует президента его пресс-служба.