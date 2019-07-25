Макей: принципиальных проблем между Минском и Ригой не существует

Принципиальных проблем в отношениях Беларуси с Латвией не существует, заявил министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом 25 июля в Минске.

Фото пресс-службы МИД Беларуси

«А нюансы и шероховатости, которые есть, мы готовы обсуждать в открытом диалоге», — сказал Макей.

Он отметил, что контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран стали регулярными. «Мы ежегодно обмениваемся визитам, встречаемся на международных площадках. Такие контакты происходят не только между МИДами, но и другими профильными министерствами», — отметил дипломат, сооьщает БелаПАН.

По словам Макея, это способствует развитию двусторонних отношений во всех сферах и областях. «Мы нацелены на дальнейшее продолжение диалога», — заявил глава МИД Беларуси,

Как отметил в свою очередь Ринкевичс, установившаяся в двусторонних отношениях атмосфера показывает, что у них «довольно высокий уровень доверия». «У нас есть много вопросов, которые обсуждаются. Есть вопросы, по которым есть разногласия. Мы их обсуждаем очень открыто, — сказал глава МИД Латвии. — Наша встреча даст хороший импульс для продолжения наших отношений».