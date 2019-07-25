Макей об инциденте в Анкаре: в нашего советника выстрелили четыре-пять раз

В нападении на белорусского дипломата в Анкаре, по предварительной информации, нет политической подоплеки, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 25 июля в Минске.

Посольство Беларуси в Анкаре. Фото turkey.mfa.gov.by

«Вчера около 20 часов вечера советник по вопросам безопасности и административно-правовым вопросам нашего посольства возвращался домой с сыном, — сказал Макей. — В подъезде дома он столкнулся с бывшим военным. По имеющейся информации, он состоял на учете в психоневрологическом медицинском учреждении, был психически неуравновешенным. Он выстрелил четыре-пять раз в нашего советника. Наш сотрудник тяжело ранен, была сделана операция. Четыре пули не зацепили жизненно важные органы».

В ближайшие часы, сообщил Макей, «врачи приступят к его выводу из реанимационного состояния». «Есть шансы на благополучный исход дела», — заявил министр, сообщает БелаПАН.

По словам Макея, проводится расследование, которое даст общую картину произошедшего. «Возможно, нападение связано с недовольством нападавшего поведением детей, которые играли во дворе», — сказал министр.

Имя пострадавшего МИД Беларуси не сообщал. По данным турецкой газеты Hurriyet, это Александр Поганшев.