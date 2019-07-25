Умер 92-летний президент Туниса

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25 июля умер президент Тунис Беджи Каид Эс-Себси. Ему было 92 года.

Накануне Эс-Себси доставили в военный госпиталь. В последние месяцы глава государства несколько раз попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем.

Президентом Эс-Себси стал в 2014 году в результате первых свободных президентских выборов после отставки в 2011 году Зин аль-Абидина Бен Али, правившего Тунисом с 1987 года.

Юрист по образованию, Эс-Сесби занимал различные государственные должности и в правительстве Хабиба Бургиба, руководившего Тунисом с 1956 по 1987 года, и в администрации Бен Али. Эс-Сесби был спикером парламента, министром иностранных дел, министром обороны, министром внутренних дел, премьер-министром.

Президентом стал в возрасте 86 лет.
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Тэги: Тунис Персона: Беджи Каид Эс-Себси Зин аль-Абидин бен Али Хабиб Бургиба

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