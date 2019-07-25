Беларусь может ввести электронные визы для граждан третьих стран

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МИД Беларуси предлагает ввести электронные визы для граждан третьих стран.

«Как вы знаете, введен 30-дневный безвизовый режим для граждан почти 80 стран. Мы считаем, что это не предел, надо думать над дальнейшими шагами. Мы сейчас подготовили правительству предложения по возможному внедрению электронной визы в отношении граждан третьих стран», — сообщил 25 июля министр иностранных дел Владимир Макей.

По его словам, если будет принято соответствующее решение, проект может быть реализован в течение полутора лет, сообщает БелаПАН.

Безвизовый режим для граждан 80 государств был введен 12 февраля 2017 года. Обязательное условие — въезд и выезд из страны через Национальный аэропорт Минск.
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Тэги: белорусская виза электронные визы Персона: Владимир Макей

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