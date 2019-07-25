Минчанин заработал за 15 лет больше миллиона долларов на незаконной продаже домов

С апреля 1999 года по июль 2014-го мужчина вместе с партнером покупали ветхие жилые дома, сносили их и строили на их месте новые для продажи. Кроме того, фигурант оказывал услуги в организации строительства жилых домов.

По информации Генпрокуратуры, действия незарегистрированного предпринимателя обогатили его более чем на 2,4 млн рублей.

Мужчина свою вину не признал, но суд вынес обвинительный приговор. Фигуранта наказали четырьмя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.