Минчанин заработал за 15 лет больше миллиона долларов на незаконной продаже домов

/ Общество
Просмотров: 1099

С апреля 1999 года по июль 2014-го мужчина вместе с партнером покупали ветхие жилые дома, сносили их и строили на их месте новые для продажи. Кроме того, фигурант оказывал услуги в организации строительства жилых домов.

По информации Генпрокуратуры, действия незарегистрированного предпринимателя обогатили его более чем на 2,4 млн рублей.

Мужчина свою вину не признал, но суд вынес обвинительный приговор. Фигуранта наказали четырьмя годами ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на пять лет.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: строительство незаконная предпринимательская деятельность Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Прибыль белорусского строительного гиганта приблизилась к нулю

Прибыль белорусского строительного гиганта приблизилась к нулю

«Мы ушли на Запад, они остались на Востоке». Литовцы о работе в Беларуси

«Мы ушли на Запад, они остались на Востоке». Литовцы о работе в Беларуси

Государство само подталкивает стройорганизации к серым схемам

Государство само подталкивает стройорганизации к серым схемам

Дети не в приоритете. Почему застройщики забывают о самых маленьких жильцах

Дети не в приоритете. Почему застройщики забывают о самых маленьких жильцах