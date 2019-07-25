Сборная Беларуси по пляжному футболу досрочно пробилась на ЧМ

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Белорусы победили итальянцев по пенальти в матче второго раунда квалификации, сравняв счет со штрафного за две секунды до конца основного времени.

Основное время завершилось со счетом 3:3. В овертайме голов не было. По пенальти наша команда стала сильнее — 3:2.

Эта победа стала второй после вчерашней неожиданной победы над португальцами, которые располагаются на втором месте мирового рейтинга сборных.

26 июля белорусы сыграют с поляками, но наша команда гарантировала выступление на ЧМ в Парагвае, вне зависимости от результата.
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Тэги: пляжный футбол белорусский футбол

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