Лукашенко заверил, что его поддерживают более 60 процентов россиян

Президент Беларуси принял главу МИД Латвии и заверил, что никогда и ни за какие деньги не станет рвать отношения с Россией.

«Мы хотим добрых отношений с Европой вообще, Евросоюзом, США, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Я как человек, который в политике немало лет, понимаю, что значит ЕС и Америка, но мы никогда и ни за какие деньги не станем рвать наши отношения с братской Россией. Это наша Россия, это наши люди, которые нас уважают, и где рейтинг президента Беларуси в многонациональной России — за 60%. Почему мы должны косо смотреть на эту страну, которая в трудную минуту нам подставляла плечо?»

При этом, отметил Лукашенко, не значит, что Беларусь может поступаться в отношении Запада, Востока, Китая.

«Этого никогда не будет, да вы это и видите. Я вам говорю это публично и откровенно. Хочу, чтобы вы понимали нашу политику, — сказал он. — Хочу, чтобы вы усвоили и не слушали разные рассуждения, что мы туда-сюда, от кого-то зависимы. Мир взаимозависим: вы от кого-то зависите, мы от кого-то зависим, от нас кто-то зависит, так могу сказать о Латвии, Литве, Эстонии. Мы небольшие государства, хотя маленьких государств не бывает, потому что все народы равны, и малочисленные, и многочисленные. Мы из того тоже исходим. Не может довлеть государство по площади или населению огромное над кем-то, я это вообще не воспринимаю».

Лукашенко подчеркнул, что в этом суть независимости Беларуси. «За это ратуют всегда и балтийские государства, в том числе Латвия. Можете быть уверены, что вы имеете отношения с суверенным независимым государством. Так, думаю, будет всегда, по крайней мере, пока я президент, это точно», — заявил он.