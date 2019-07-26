В Национальном аэропорту Минск построят новый терминал

Строительство нового терминала Национального аэропорта Минск планируется начать в конце 2021 года, если сохранятся темпы роста пассажиропотока.

Как сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в интервью «СБ. Беларусь сегодня» , аэропорт может принять около 8 миллионов пассажиров в год, «а дальше необходимо строительство нового терминала, иначе не сможем оказывать услуги качественно».

Планируется, что новый терминал будет рассчитан на 5 миллионов пассажиров. Его построят рядом с действующим — с правой стороны.

К новому терминалу будет ходить аэроэкспресс. «Думаю, в ближайшее время приступим к его проектированию и строительству. Проект будет реализован за счет средств БЖД и бюджета. Ориентировочно с железнодорожного вокзала в аэропорт пассажир сможет попасть за 30-34 минуты», — сообщил министр.