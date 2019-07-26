Олимпийская трасса М1 будет модернизирована

Министерство транспорта и коммуникация «приступает к очень сложной задаче по модернизации дороги М1/Е30 на всей ее протяженности — от Бреста до границы России», сообщил глава Минтранса Алексей Авраменко в интервью «СБ. Беларусь сегодня» .

«Сейчас делаем расчеты, думаем, какой должна быть М1, — сообщил Авраменко. — Хотелось бы убрать пересечения в одном уровне, сделать ее действительно автомагистралью. Проект важный еще и потому, что наши польские коллеги к 2024 году должны завершить свою дорогу А2 от Варшавы до Бреста».

Министр отметил, что «делать дорогу надо будет этапами, начиная с самых худших участков».

«Если говорить о временных рамках, то модернизация М1 — это задача следующей пятилетки, но уже сейчас мы ведем подготовку обоснования инвестиций», — сообщил чиновник.