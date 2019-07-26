Белорусских птенцов вертлявой камышевки выпустили в дикую природу в Литве

В Литве успешно завершился второй этап транслокации вертлявой камышевки с белорусского болота Званец. Пятьдесят птенцов редкой певчей птицы, перевезенных из белорусского заказника, успешно выпустили в дикую природу в литовском резервате Жувинтас.

Фото Сергея Гапона

Над выхаживанием и кормлением партии птенцов в рамках уникального трансграничного проекта по транслокации трудилась команда из 50 белорусских и литовских специалистов — орнитологов, натуралистов, волонтеров.

Проект по транслокации вертлявой камышевки из белорусского Полесья в Литву стартовал в прошлом году. Его реализуют совместо Евросоюз и ПРООН. За два года из ландшафтного заказника «Званец» в литовский резерват Жувинтас отправились 100 птенцов.

Цель транслокации — создание новых микропопуляций вертлявой камышевки в Литве, где на данный момент вид обитает в незначительном количестве.

В основе уникального метода лежит эффект импринтинга — птенец запоминает местность, где провел период в промежутке от 30 до 50 первых дней жизни, как свою родину, куда затем возвращается на гнездование после зимовки в Африке.

Подобный эксперимент был проведен впервые в мире, ранее метод транслокации не применялся к птицам семейства воробьиных, относящихся к дальним мигрантам.

Вертлявая камышевка — одна из исчезающих в Европе певчих птиц, которая ранее обитала более чем в двадцати странах, однако за прошлый век ее мировая популяция сократилась на 95% в результате осушения почти всех низинных болот. Сегодня места гнездования вида сохранились в Беларуси, Украине, Польше и Литве. При этом в Беларуси гнездится около 43% мировой популяции, отмечает пресс-служба ПРООН.