Беларусь проиграла Польше не имевший значения матч квалификации чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу завершила квалификационный турнир к чемпионату мира 2019 года.

Фото bsrussia.com

В заключительном матче белорусские пляжники потерпели поражение от команды Польши — 3:4. Это поражение не сказалось на итоговом результате белорусской сборной, которая досрочно обеспечила себе путевку на чемпионат мира — впервые в своей истории.

В квалификационном турнире, который принимает Москва, на первой групповой стадии команда Беларуси обыграла сборные Швейцарии — 3:2 (по пенальти), Литвы — 4:3 (по пенальти) и Турции — 6:3.

В матче за выход во вторую групповую стадию была побеждена команда Франции — 4:1.

На второй групповой стадии команда испанского тренера Николаса Альварадо обыграла сильные сборные Португалии — 3:2 и Италии — 3:2 9по пенальти) и лишь в заключительном матче турнира потерпела единственное поражение — от Польши

Чемпионат мира пройдет 21 ноября — 1 декабря в парагвайском Асунсьоне.