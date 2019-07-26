Государство продало свою долю в обувной компании «Белвест»

Находящаяся в республиканской собственности доля концерна «Беллегпром» в уставном фонде СООО «Белвест» в размере 55% указом президента отчуждается ООО «Группа Белвест».

Доля отчуждается на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет с даты заключения договора купли-продажи.

«Группа Белвест» обязуется создать холдинг, в состав которого состав войдут управляющая компания ООО «Группа Белвест», СООО «Белвест», общества, отвечающие за реализацию обуви, и ООО «ЛАЦИТ — Лаборатория цифровых технологий».

«Группа Белвест» должна будет инвестировать до 31 декабря 2023 года в основной капитал СООО «Белвест» не менее 30 млн рублей для модернизации существующих и создания новых производственных мощностей и сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников СООО «Белвест» на уровне не ниже, чем в январе 2019 года.

«Белвест» — белорусско-российское предприятие, занимающееся производством и реализацией обуви, аксессуаров и сопутствующих товаров. Предприятие выпускает 2 млн пар обуви в год. Розничная сеть насчитывает более 350 фирменных магазинов в Беларуси, России и Латвии. В компании работает около 4000 сотрудников, отмечает БелаПАН.