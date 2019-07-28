Проект аккумуляторного завода под Брестом получил отрицательное заключение экологической госэкспертизы

28 июля в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото Романа Кисляка

По данным правозащитника Романа Кисляка, сегодня пришло не менее 135 человек.

Участники встречи обсуждали информацию о том, что проект аккумуляторного завода под Брестом получил отрицательное заключение государственной экологической экспертизы.

Как сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Хмель во время недавней прямой линии, причиной отрицательного заключения стало предоставление недостоверных данных о планируемых будущим заводом выбросов загрязняющих веществ.

«Наши замечания, наши письма полностью подтвердились отрицательным заключением экспертизы. То есть те достоверные данные, о которых мы полтора года говорили, подтвердили официально, — заявил БелаПАН активист Дмитрий Бекалюк. — Наконец-то мы достучались, и Минприроды приняло решение выдать такое решение на основании представленных недостоверных данных».

Противники завода также обсуждали отказ в регистрации общественного объединения «ЭкоБрест». Как говорится в официальном ответе властей, в представленных на регистрацию документах Брестский облисполком выявил ряд нарушений законодательства.

Учредительное собрание организации состоялось 26 мая. Его учредителями выступили 12 жителей Бреста и Брестского района. Главная цель организации — широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Беларуси и ее международных договорах.

После встречи на площади противники завода вновь прошли по центральным улицам города — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь». Участников шествия сопровождали многочисленные сотрудники милиции в штатском.