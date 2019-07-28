В Щучине рыбак выловил пусковое устройство от ПЗРК

В городском водоеме Щучина около восьми часов утра 28 июля рыболов выловил плывший по воде предмет, внешне похожий на советский переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-1» (ПЗРК).

Фото Следственного комитета

Как сообщает Следственный комитет, предварительно установлено, что выловленный из воды предмет действительно имеет отношение к ПЗРК и является одноразовым пусковым устройством от отстреленной ракеты.

Данное устройство не представляет угрозы для жизни и безопасности людей, отметили в СК.

Щучинским райотделом СК проводится проверка, опрошены очевидцы, осмотрено место находки, назначены экспертизы.