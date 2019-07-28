В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена
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Кирпичная стена обрушилась на продавца арбузов на рынке после того, как мусоровоз не вписался в ворота.
ДТП произошло днем 27 июля в Барановичах на улице Притыцкого возле магазина «Златка».
Грузовой МАЗ выезжал из двора и зацепил металлические ворота, из-за чего произошло обрушение кирпичной стены на мужчину, который продавал рядом арбузы и дыни.
Продавца увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает
Фото Руслана Ревяко / Intex-Press