В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена

Кирпичная стена обрушилась на продавца арбузов на рынке после того, как мусоровоз не вписался в ворота.

ДТП произошло днем 27 июля в Барановичах на улице Притыцкого возле магазина «Златка».

Грузовой МАЗ выезжал из двора и зацепил металлические ворота, из-за чего произошло обрушение кирпичной стены на мужчину, который продавал рядом арбузы и дыни.

Продавца увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Intex-Press .

Фото Руслана Ревяко / Intex-Press