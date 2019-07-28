В Барановичах на продавца арбузов обрушилась кирпичная стена

/ Происшествия
Просмотров: 313

Кирпичная стена обрушилась на продавца арбузов на рынке после того, как мусоровоз не вписался в ворота.

ДТП произошло днем 27 июля в Барановичах на улице Притыцкого возле магазина «Златка».

Грузовой МАЗ выезжал из двора и зацепил металлические ворота, из-за чего произошло обрушение кирпичной стены на мужчину, который продавал рядом арбузы и дыни.

Продавца увезли в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщает Intex-Press.

 

 

Фото Руслана Ревяко / Intex-Press
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: обрушение Город: Барановичи

Другие материалы на эту тему:

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Да чарговай трагедыі?

Рыгор Кастусёў. ЛІНІЯ ФРОНТУ. Да чарговай трагедыі?

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

Два пятиэтажных жилых здания обрушились в Нью-Йорке

Два пятиэтажных жилых здания обрушились в Нью-Йорке

Торговый центр в Риге обрушился на головы покупателей

Торговый центр в Риге обрушился на головы покупателей