В Минске открывается первый Форум регионов Беларуси и Узбекистана

Около 15 межрегиональных соглашений и ряд коммерческих контрактов планируют подписать во время форума, который открывается в Минске 29 июля.

Проведение мероприятия приурочено к официальному визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, сообщает агентство «Минск-Новости» .

На форуме будет организована работа трех основных секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса и взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах. На пленарном заседании 30 июля обсудят перспективы сотрудничества регионов, как ключевого фактора развития межгосударственных отношений.

В эти дни в Минске будет работать выставка национальной продукции «Сделано в Узбекистане». Состоится также открытие памятника-бюста узбекскому поэту Алишеру Навои.