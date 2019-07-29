Водитель из Литвы насмерть сбил велосипедиста в Островецком районе
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Авария произошла вечером 28 июля возле деревни Котловка на трассе Полоцк — граница Литвы.
По информации областной ГАИ, 54-летний водитель Volkswagen насмерть сбил пьяного 44-летнего велосипедиста, который ехал по полосе в попутном с автомобилем направлении. Литовец возвращался от друзей домой в Вильнюс.
Иностранец пояснил, что не увидел вовремя велосипедиста потому, что ехал с ближним светом фар, который он забыл переключить на дальний.
Была ли возможность у водителя предотвратить ДТП, выяснится в ходе расследования уголовного дела.