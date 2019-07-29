Водитель из Литвы насмерть сбил велосипедиста в Островецком районе

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Авария произошла вечером 28 июля возле деревни Котловка на трассе Полоцк — граница Литвы.

По информации областной ГАИ, 54-летний водитель Volkswagen насмерть сбил пьяного 44-летнего велосипедиста, который ехал по полосе в попутном с автомобилем направлении. Литовец возвращался от друзей домой в Вильнюс.

Иностранец пояснил, что не увидел вовремя велосипедиста потому, что ехал с ближним светом фар, который он забыл переключить на дальний.

Была ли возможность у водителя предотвратить ДТП, выяснится в ходе расследования уголовного дела.
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Тэги: Беларусь-Литва ДТП гибель велосипедиста Город: Островец

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