Генпрокуратура обеспокоена коррупцией в БелЖД

/ Общество
Просмотров: 369

Прокуратура проанализировала причины и условия, которые способствуют коррупции в организациях Белорусской железной дороги, и потребовала устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям.

По информации пресс-службы ведомства, в первом полугодии осудили пять должностных лиц БелЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы. Два работника получили сроки за получение взяток, два — за злоупотребление служебными полномочиями, и один — за дачу взятки. Также в этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.

Значительное число коррупционных преступлений в структурах БелЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров, работ, услуг.

«Этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта из-за закупки некачественных либо несертифицированных запасных частей», — отметили в Генпрокуратуре.

Анализ показал, что причины такой ситуации — в недостатках системы организации закупок в БелЖД и отсутствии должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: БелЖД Генпрокуратура

Другие материалы на эту тему:

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как реформировать прокуратуру?

Михаил Пастухов. ДЕ-ЮРЕ. Как реформировать прокуратуру?

Генпрокуратура выбивает долги из предприятий России

Генпрокуратура выбивает долги из предприятий России

На бывшего заместителя генпрокурора завели дело

На бывшего заместителя генпрокурора завели дело

БТ покажет белорусам, как Генпрокуратура предупредила Ивашкевича

БТ покажет белорусам, как Генпрокуратура предупредила Ивашкевича