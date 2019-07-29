Генпрокуратура обеспокоена коррупцией в БелЖД

Прокуратура проанализировала причины и условия, которые способствуют коррупции в организациях Белорусской железной дороги, и потребовала устранить причины и условия, которые способствуют коррупционным преступлениям.

По информации пресс-службы ведомства, в первом полугодии осудили пять должностных лиц БелЖД за совершение 23 преступлений против интересов службы. Два работника получили сроки за получение взяток, два — за злоупотребление служебными полномочиями, и один — за дачу взятки. Также в этот период зарегистрировано 17 фактов получения взяток.

Значительное число коррупционных преступлений в структурах БелЖД совершили руководители организаций и инженеры по материально-техническому снабжению в сфере закупок товаров, работ, услуг.

«Этот вид преступлений вдвойне опасен: наносится не только экономический ущерб организациям, но и ставится под угрозу безопасная эксплуатация железнодорожного транспорта из-за закупки некачественных либо несертифицированных запасных частей», — отметили в Генпрокуратуре.

Анализ показал, что причины такой ситуации — в недостатках системы организации закупок в БелЖД и отсутствии должного контроля со стороны руководства организаций за работой подчиненных.