Кадровый понедельник у Лукашенко: новый помощник и новые главы районов

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29 июля президент Беларуси Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы.

Помощником президента — инспектором по Витебской области назначен Анатолий Линевич.

Послом Беларуси в Сан-Марино по совместительству — Александр Гурьянов, посол в Италии.

Заместителем министра образования назначен Александр Кадлубай, первым заместителем министра связи и информатизации — Сергей Нестерович.

Председателем Глубокского райисполкома назначен Александр Шубский, Шумилинского — Виктор Гуторов, Житковичского — Александр Сидоренко, Кормянского — Андрей Турук, Воложинского — Евгений Крукович, Любанского — Валерий Мельник, Копыльского — Сергей Пилищик, Горецкого — Александр Бутарев, Кировского — Михаил Гулый, Круглянского — Степан Полонников, Осиповичского — Константин Жигуцкий, Славгородского — Сергей Михалюта.

Главой администрации Первомайского района Бобруйска стал Виталий Власевич.

Генеральным директором ОАО «Белорусский металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» назначен Дмитрий Корчик.

Председателем правления ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» стал Александр Осмоловский, заместителем начальника Белорусской железной дороги — Андрей Якобсон.
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