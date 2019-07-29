Лукашенко потребовал обеспечить если не достойную, то терпимую зарплату

Президент Беларуси потребовал от местных органов власти обеспечить своевременную выплату и рост заработной платы в регионах. Об этом Александр Лукашенко заявил 29 июля, согласовывая назначение руководителей местных органов власти.

«Посмотрите на выплату заработной платы. Постарайтесь сделать все, чтобы эта заработная плата была если не достойной (везде это не сделаешь), то терпимой, чтобы люди понимали, что сегодня у них такая зарплата, завтра при определенных условиях она должна быть выше. Обязательно этот прирост должен быть. Но не ради того, что у нас выборы. Люди очень плохо воспринимают, когда это делаешь по какому-то политическому случаю. Этого делать нельзя», — заявил Лукашенко.

По его словам, «пускай помалу, но зарплаты, пенсии и пособия в стране растут. Люди это видят. Надо обратить внимание руководителей, что зарплата — это святое, это основной источник дохода нашего населения, ее надо выплачивать вовремя и обеспечивать рост».